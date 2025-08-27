Para un papel particular: así fue la impactante transformación de Naomi Watts

Naomi Watts asumió el reto de ponerse en la piel de Jackie Kennedy. La actriz australiana fue seleccionada para encarnar a la exprimera dama en American Love Story, la nueva serie de Ryan Murphy centrada en la historia de amor y la tragedia de John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

De acuerdo con las imágenes captadas por los paparazzi durante el rodaje, el cambio físico de la intérprete resulta impactante.

Cómo fue la impresionante transformación de Naomi Watts para interpretar a Jackie Kennedy

En primer lugar, Naomi Watts dejó de lado su melena rubia ondulada para adoptar un corte bob en tono castaño. En varias de las imágenes captadas se la aprecia llevando un distinguido pañuelo de seda en la cabeza, las clásicas gafas oscuras que marcaron el estilo de la exprimera dama de Estados Unidos, un suéter rojo y pantalones beige con pinzas, combinados con un bolso de tela.

En algunas tomas aparece acompañada por Paul Kelly, quien da vida a su hijo en la ficción; mientras que en otra escena los fotógrafos registraron cómo la actriz era trasladada en una camilla hacia una ambulancia, vestida con un conjunto en rojo y negro característico de Jackie Kennedy.

Durante la jornada de grabación también estuvo presente Grace Gummer —hija de Meryl Streep—, quien encarnará a Caroline, la hija de Jackie y hermana de John-John.

Ryan Murphy, conocido por su prolífica carrera, regresa a la pantalla con American Love Story, que en esta ocasión pondrá el foco en una de las historias románticas más recordadas de los años 90: la de Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. El cineasta busca no solo retratar el inicio de la relación y detalles poco conocidos, sino también reflejar el desenlace trágico de un matrimonio que, pese a la constante exposición pública, siempre intentó mantenerse en el hermetismo.

“Comenzamos el rodaje esta semana en Nueva York y estoy ansioso de que puedan ver esta historia romántica y a la vez trágica entre el príncipe americano, JFK Jr., y el ícono de la moda, Carolyn Bessette”, escribió Murphy semanas atrás en Instagram, según consignó Vogue. “Más de mil actores audicionaron para estos roles y sin duda encontramos a los indicados”, añadió. La serie, producción original de FX, se estrenará en Disney+ en 2026, coincidiendo con la víspera de San Valentín.

Sin embargo, el proyecto no estuvo exento de polémica. Hace unos días, Jack Schlossberg —nieto de John F. Kennedy— arremetió contra Murphy a través de una publicación en Instagram, acusándolo de lucrar con el legado familiar sin destinar aportes a las causas que resultaban centrales para su tío, John F. Kennedy Jr.