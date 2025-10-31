Julieta Zylberberg sorprendió con una transformación que no pasó desapercibida, producto de su preparación para un nuevo papel que promete mostrarla en una faceta completamente distinta.

La actriz, reconocida por su versatilidad y compromiso con cada proyecto, asumió este desafío con una entrega total, adaptando su imagen y su estilo a las exigencias del personaje. Este nuevo trabajo marca una etapa de renovación en su trayectoria y refuerza su reputación como una artista comprometida con cada detalle.

Cómo fue la increíble transformación de Julieta Zylberberg

Yiya Murano sigue siendo una de las figuras más inquietantes del crimen argentino, recordada por haber envenenado a tres amigas en Buenos Aires a fines de los años 70. Décadas después, su historia vuelve a generar fascinación y debate con una nueva producción nacional que promete revisar los matices psicológicos y sociales de aquel caso que sacudió al país.

Con una narrativa que mezcla el true crime con el drama psicológico, la serie busca adentrarse en la mente y el entorno de la llamada "Envenenadora de Monserrat".

El proyecto, titulado Yiya, comenzó su rodaje el lunes 19 de mayo y se propone reconstruir el recorrido oscuro de Murano, quien fue condenada a prisión perpetua en 1985 por asesinar a tres mujeres de su entorno con masas finas y té envenenado con cianuro. El crimen, que combinó elegancia, manipulación y muerte, se convirtió con los años en un relato casi mítico dentro del imaginario popular argentino.

En un giro reciente de la producción, Julieta Zylberberg asumió el papel protagónico tras la baja de Julieta Díaz, quien debió apartarse por motivos personales. Su incorporación generó sorpresa por el impactante parecido físico con la verdadera Yiya Murano, algo que, según trascendió, le aporta una autenticidad especial a su interpretación.

Las primeras imágenes del rodaje ya muestran una transformación sorprendente de la actriz, que promete dar nueva vida a uno de los personajes más temidos y enigmáticos de la historia criminal del país.