Las transformaciones físicas para interpretar un papel en cine siempre generan expectativa, sobre todo cuando se trata de actores reconocidos que se enfrentan a desafíos radicales. En esta ocasión, Adam Driver se puso en el centro de la atención al encarnar a un famoso piloto.

El compromiso de los actores con sus personajes suele ser una de las claves para dar credibilidad a las historias en pantalla. En el caso de Driver, su historial ya demuestra una fuerte capacidad para asumir papeles exigentes y lograr transmitir intensidad en cada interpretación.

Como fue la impactante transformación de Adam Driver para Ferrari

La productora Neon difundió en redes sociales el tráiler de la nueva película dirigida por Michael Mann, donde Adam Driver da vida al legendario piloto y empresario automovilístico.

Más allá de la intensidad de las carreras y la energía que transmite el avance, lo que más llama la atención es la transformación física del actor: bajó de peso, adoptó un look completamente canoso y con marcada calvicie, al punto de resultar irreconocible a primera vista.

El adelanto muestra a Enzo Ferrari observando las pruebas de uno de sus autos, mientras se intercalan escenas de su vida íntima con Laura, su esposa, interpretada por Penélope Cruz.

La sinopsis adelanta un relato cargado de conflictos personales y profesionales: la amenaza de la quiebra de la empresa familiar, la dificultad de reconocer a su hijo Piero y la presión constante de las competencias. Todo esto enmarcado en la legendaria Mille Miglia, una carrera de mil millas que desafía los límites de los pilotos y pone en juego mucho más que la gloria en la pista.