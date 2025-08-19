¿Fue a verla?
Pallares y Lussich se mofaron de los raros elogios de Feinmann a la nueva película de Francella
Los conductores del espectáculo se mofaron del tuit que publicó Eduardo Feinmann con un elogio importante hacia la nueva y polémica película de Guillermo Francella. Pero la pregunta es, ¿A qué cine fue?
Eduardo Feinmann se comió una tremenda gastada por parte de los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes ese mofaron de su colega.
Ambos cuestionaron al aire de los elogios del periodista oficialista para 'Homo Argentum', el nuevo film de Francella que generó mucha polémica y lo sigue haciendo.
En un tuit, Feinmann había expresado como un palito para, por ejemplo, el Incaa: “Impresionante. Qué orgullo el cine Nacional de calidad”. Pero Lussich y Pallares mucho no le creyeron.
Los dos se mofaron y dudaron de la credibilidad de estos elogios por parte de Feinmann hacia la película y hasta el hecho de sentirse representado por una de las historias.