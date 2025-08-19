Eduardo Feinmann se comió una tremenda gastada por parte de los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes ese mofaron de su colega.

Ambos cuestionaron al aire de los elogios del periodista oficialista para 'Homo Argentum', el nuevo film de Francella que generó mucha polémica y lo sigue haciendo.

En un tuit, Feinmann había expresado como un palito para, por ejemplo, el Incaa: “Impresionante. Qué orgullo el cine Nacional de calidad”. Pero Lussich y Pallares mucho no le creyeron.

Los dos se mofaron y dudaron de la credibilidad de estos elogios por parte de Feinmann hacia la película y hasta el hecho de sentirse representado por una de las historias.