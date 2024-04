La grieta entre los artistas bajo la era Milei sumó un nuevo capítulo y en las últimas horas el actor Pablo Echarri se manifestó en contra de la postura adoptada por su colega Guillermo Francella.

"Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción", dijo Echarri luego de ser consultado sobre los recortes en el presupuesto a la cultura o el ajuste en el INCAA.

Además, sobre los dichos de Francella, quien indicó que las medidas que llevó a cabo el Gobierno “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor”, el actor se sumó a los cuestionamientos expresados por las actrices Érica Rivas y Nancy Duplaá.

"No me extraña la postura de Guillermo", señaló Echarri. "Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar", remarcó, en la misma línea de lo que había expresado Esteban Lamothe..

Y completó: "Estoy en las antípodas del pensamiento de Guillermo. Creo que hay una mirada más individualista y menos colectivista, y yo soy un colectivista hecho y derecho. Trabajo en SAGAI hace 18 años y construyo con el colectivo, entonces las miradas individuales no son las que me identifican".