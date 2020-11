Pablito Ruiz había sido expulsado del Cantando por haber asistido a una fiesta clandestina en plena pandemia.

Días después Lola Latorre se enfrentó a una situación similar pero en lugar de expulsarla la suspendieron por 15 días y volvieron a convocar al cantante para reemplazarla.

A Nacha Guevara no le pareció bien el regreso y se lo dijo en la cara poniéndole énfasis al tema de que no se puede tratar de la misma manera a los que hacen las cosas bien y los que hacen las cosas mal y que él había puesto en peligro a sus compañeros como si Lola no lo hubiera hecho.

Pero las palabras de Nacha hicieron mella en el cantante que no se quiere exponer a esas situaciones y decidió dar un paso al costado.