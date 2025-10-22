El Mago Black optó por dar un giro profundo a su vida luego de una emotiva charla con su hija. Aunque continuaba con su carrera artística los fines de semana, una reflexión familiar marcó un antes y un después en su camino personal.

El reconocido mago aseguró que la advertencia de sus seres queridos fue determinante para tomar una decisión clave relacionada con su salud. "Quiero seguir viviendo, que me vean bien", expresó con convicción.

Cómo fue la impactante transformación del Mago Black

En una charla en profundidad, el humorista reveló que logró bajar 21 kilos y abandonar dos hábitos que amenazaban con arruinar su salud: el cigarrillo y el alcohol.

"Durante la semana no hacía absolutamente nada. Comía sin control, tomaba una botella de fernet de 3/4 por día, me acostaba a las cinco o seis de la mañana y recién me levantaba a las tres de la tarde", contó en diálogo con Clarín.

Alejandro admitió que su rutina estaba lejos de ser saludable hasta que, el 15 de agosto, recibió una llamada que cambió su vida. Su hija mayor, Evelyn, decidió enfrentarlo con una dura pero necesaria sinceridad: "Me dijo cosas que nadie se había animado a decirme. ‘¿Te viste cómo estás? ¿Te miraste al espejo? ¿No te da vergüenza subirte así al escenario? Así nunca vas a tener pareja, vas directo a un infarto’. Me destruyó, pero tenía razón", reconoció.

Aquellas palabras fueron un golpe de realidad que lo llevó a reaccionar. "Me prometí cambiar. Ella me pidió que no prometa, que simplemente lo haga. Cuando me pesé y vi que estaba en 150 kilos, entendí que era el momento", relató.

Desde entonces, el Mago Black adoptó una nueva forma de vida: dejó de fumar, eliminó el alcohol y se enfocó en el bienestar físico y emocional. "Ahora me mantengo ocupado: atiendo clientes, preparo mis rutinas, paso tiempo con mis hijos, escribo, miro series. Ceno temprano, y a las once ya estoy rendido", compartió sobre su actual día a día.

"Hoy tengo ganas de vivir, de que me vean bien. Lo hice por mí y por mi hija. Ese fue el gran click. Me siento feliz, me quiero, y llevo una vida que antes no tenía. Me organicé desde que me levanto hasta que me acuesto. Soy otra persona", concluyó con orgullo.