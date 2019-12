Todas lindas, fashonistas, y con cuerpos esculturales, así es el nuevo elenco de "Separadas" la nueva novela de Canal 13 que reemplazará a Argentina Tierra de Amor y Venganza.

No solo ninguna sale de los cánones de belleza, sino que además todas parecen tener problemas de mujeres de clase media-alta. Un argumento que se repite una y otra vez en Pol-Ka: Guapas, Las Estrellas, por citar algunos ejemplos.

Elencos corales femeninos con protagonistas jóvenes con mínimos o escasos inconvenientes del mundo real unidas por una eventualidad del destino: una estafa, un inconveniente familiar, etc.

Algo muy diferente a lo que intentó plantear el canal vecino: Telefé. Primero con 100 días para enamorarse donde se debatió fuertemente la sexualidad y el género, y ahora con Pequeña Victoria donde se discuten los tipos de vínculos.

Parece ser que el público no se renueva tanto como dice Mirtha Legrand porque en twitter hubo una ola que quejas:

DE LA MANO DE POLKA, ESTE VERANO NO TE PIERDAS:



"LA PUTA MADRE QUE DIFÍCIL ES SER LINDA, BLANCA, FLACA Y DE PALERMO"



todos los dias a las 22hs en horario PRIME TIME WHITE SUPREMACY PLUS



No te pierdas ningún capitulo porque no vas a entender porque lloran... pic.twitter.com/voQzHHeTMt