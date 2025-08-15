Cuando Rodrigo Lussich le preguntó a Osvaldo Quiroga cuál era el problema de la última película de Francella, si era un problema de guion, los chivos o los tipos de personajes que están tratados el experto fue lapidario y contestó escuetamente: “todo eso junto”.

Pero después Quiroga se explayó, aún incrédulo de que para hacer semejante cosa hayan necesitado a cuatro guionistas, la calificó de “malísima” pero que refleja la idea de Guillermo Francella sobre el cine, quien hace poco se posicionó en contra de las películas que no sean taquilleras.

Para Quiroga seguramente la película podría ser considerada como “un tanque” y deseó que tenga éxito ya que eso le da trabajo a mucha gente, aunque aclaró que para él la película está basada en “chistes de la televisión de los años 80”, insustanciales y que no permiten construir nada.