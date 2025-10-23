Conocida por su elegancia y estilo impecable, Penélope Cruz sorprendió recientemente al mostrar una nueva faceta de su imagen. La actriz española, siempre referente de la moda y la sofisticación, decidió apostar por un cambio que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

A lo largo de su carrera, Cruz ha sabido reinventarse tanto en la pantalla grande como fuera de ella, marcando tendencia con cada aparición. El resultado de su actual imagen fue tan impactante que muchos ya lo consideran uno de sus looks más audaces hasta el momento.

Cómo fue la impactante transformación de Penélope Cruz

Penélope Cruz deslumbró en la Academy Museum Gala 2025 de Los Ángeles con un cambio de look que rápidamente se convirtió en tendencia. La actriz española sorprendió al lucir un nuevo tono de cabello creado por el reconocido estilista griego Dimitris Giannetos, quien bautizó el color como "caramel flan".

Este matiz combina reflejos dorados, miel y cobrizos, generando una calidez natural y luminosa que realza sus facciones. Según los especialistas en belleza, el tono "caramel flan" representa la versión más refinada del clásico balayage, gracias a su transición suave y casi imperceptible entre las distintas tonalidades.

Además de su elegancia, el nuevo color destaca por su versatilidad: se adapta a diversos tonos de piel y requiere un mantenimiento mínimo, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un cambio sutil pero impactante.