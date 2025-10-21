Cinthia Fernández volvió a ser noticia con un cambio de imagen que llamó la atención de sus seguidores y de los medios. Su transformación no solo se percibe en el peinado, sino que refleja un estilo renovado que acompaña su presencia pública y su actividad en redes sociales.

Las modificaciones en el look de figuras mediáticas suelen generar gran interés, ya que permiten observar cómo las decisiones estéticas se vinculan con la identidad personal y la proyección profesional. En este caso, su cambio se percibe como un gesto de renovación y dinamismo.

Cómo fue la impactante transformación de Cinthia Fernández

La influencer optó por el estilista Leo Leiva para darle luz a su cabello mediante reflejos que aportaron frescura y brillo, mientras que sus hijas se animaron a mechones en tonos rosa y fucsia, logrando un look audaz y divertido. Las publicaciones generaron rápidamente miles de reacciones, evidenciando la complicidad familiar.

No obstante, la decisión de teñir el cabello de las niñas, que están próximas a cumplir doce años, desató un intenso debate en redes. Varios usuarios criticaron la acción, argumentando que se adelantaron etapas de la niñez, mientras que otros defendieron la libertad de Cinthia para compartir con sus hijas actividades estéticas.

La mediática, por su parte, invitó a sus seguidores a participar del diálogo: "¿Les gustó? Los leo en comentarios".