Emma Stone se ha consolidado como una de las actrices más versátiles de Hollywood, con interpretaciones que le valieron el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su capacidad para reinventarse en cada papel la mantiene en la primera línea de la industria cinematográfica.

En esta oportunidad, la actriz vuelve a sorprender con una transformación que ya está generando expectativa entre los fanáticos del cine. Su nuevo desafío actoral implica un cambio notable en su apariencia.

Así fue la impresionante transformación de Emma Stone para su próximo papel

La actriz sorprendió al público durante su aparición en el evento, donde presentó Bugonia, la más reciente película del aclamado director Yorgos Lanthimos.

En el filme, interpreta a Michelle Fuller, una ejecutiva de una importante empresa farmacéutica que es secuestrada por dos hombres convencidos de que tiene origen extraterrestre.

Su cabeza rapada no solo aporta un fuerte impacto visual, sino que refleja la tensión entre lo humano y lo desconocido que atraviesa la historia. “La primera ducha después de afeitarte la cabeza es una experiencia increíble”, comentó en tono humorístico, explicando que la decisión estuvo motivada tanto por las exigencias del guion como por la intención de transmitir la dimensión psicológica de su personaje.

La transformación fue supervisada por estilistas expertos y formó parte de una preparación completa que incluyó entrenamiento físico, especialmente para las escenas de acción y combate.

La actriz describió el proceso de raparse como “terapéutico”, señalando que más allá del efecto estético, le permitió conectar de manera más profunda con Michelle Fuller.

Su nueva apariencia ha generado conversación constante, tanto en el set como en eventos internacionales como el Festival de Venecia, consolidando la transformación como un elemento central del personaje y de la promoción del film.