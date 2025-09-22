Nuevo papel: así fue la impresionante transformación de Charlie Hunnam para su próxima película

Con 45 años cumplidos, Charlie Hunnam vuelve a situarse en el centro de la escena gracias a una transformación física impactante y a un cambio rotundo en su rumbo profesional.

El recordado protagonista de Sons of Anarchy, donde dio vida a Jax Teller, afronta ahora uno de los papeles más desafiantes de su carrera: encarnar a Ed Gein, un criminal norteamericano cuya figura ha generado terror y misterio a lo largo de décadas.

Cómo fue la impactante transformación de Charlie Hunnam

El cambio en Charlie Hunnam no podría ser más drástico. De Jax Teller, el motociclista rebelde que le dio fama mundial, a la piel de un asesino serial en su próxima serie de Netflix, que verá la luz el 3 de octubre de 2025. La transformación incluye un nuevo físico, pero sobre todo una inmersión en la psicología más oscura, explorando el miedo, la soledad y las obsesiones.

Con una carrera construida sobre la base de disciplina y compromiso, Hunnam ha demostrado ser un actor de registros amplios. Tras Sons of Anarchy, eligió roles que implicaban preparación extrema, como su protagónico en El Rey Arturo: la leyenda de Excalibur, donde entrenó boxeo y atravesó rutinas militares diseñadas por especialistas en Fuerzas Especiales. Él mismo reconoció que fue uno de los entrenamientos más intensos de su vida.

Hoy, esa misma dedicación lo lleva a un terreno distinto: el del thriller psicológico. Una apuesta que confirma su capacidad de reinventarse y que lo coloca frente al reto más complejo de su carrera.