Nuevo look: así fue la impresionante transformación de Angelina Jolie

La más reciente presencia de Angelina Jolie en el rodaje de Anxious People, en Londres, desató un intenso debate internacional acerca de su apariencia.

El clásico cabello castaño que la acompañó durante gran parte de su trayectoria fue reemplazado por un bob rubio estilo nórdico, un cambio radical que despertó tanto elogios como dudas sobre si se trataba de una fuerte decoloración o, en realidad, de una sofisticada peluca.

Cómo fue la impactante transformación de Angelina Jolie

El nuevo estilo de Angelina Jolie se vio realzado con un labial rojo mate, aportando un aire sofisticado que proyecta fuerza y cierta distancia.

Publicaciones especializadas como Vanity Fair destacaron la impecable terminación de su cabello, sin raíces visibles ni señales de desgaste, lo que reforzó las hipótesis sobre el uso de pelucas de alta gama, habituales en el cine y capaces de confundir incluso a los más expertos.

La elección estética estaría en sintonía con su papel en la adaptación de la novela de Fredrik Backman, donde interpreta a una inversionista envuelta en una tensa situación de rehenes.

El estilista Matteo Orlando, del salón Mastromauro de Milán, detalló que lograr un rubio nórdico tan uniforme implica un proceso de decoloración paulatina, aplicación de matices fríos y reflejos platino, además de un mantenimiento riguroso con productos específicos.

En cuanto al corte bob, señaló que este aporta dinamismo y definición, alejándose de la rigidez y reforzando una imagen elegante y segura.