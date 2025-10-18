Nuevo físico: así fue la impresionante transformación de Nicolas Cage

Reconocido por su entrega y capacidad camaleónica, Nicolas Cage vuelve a demostrar su talento en un nuevo desafío cinematográfico.

En la biopic "Madden", el actor se adentra en el universo del fútbol americano para dar vida a John Madden, el icónico entrenador de los Oakland Raiders y célebre comentarista que dejó una huella imborrable en la historia de este deporte.

Cómo fue la impactante transformación de Nicolas Cage

A los 61 años, Nicolas Cage continúa sorprendiendo al público con su capacidad para transformarse en cada papel. Para dar vida a John Madden, el actor asumió un profundo cambio físico, luciendo un estilo propio de los años 70 con cabello rubio, lo que refleja su entrega total al personaje. Esta caracterización ha sido ampliamente elogiada por su precisión y detalle, reafirmando la dedicación que Cage imprime en cada uno de sus trabajos.

Su talento camaleónico para interpretar personajes diversos ha sido una marca registrada en su trayectoria, y en "Madden" vuelve a dejar en claro por qué es considerado uno de los actores más versátiles y singulares de Hollywood.

La producción, a cargo de Amazon MGM Studios, está dirigida por el aclamado cineasta David O. Russell, responsable de títulos como "La gran estafa americana" y "El lado bueno de las cosas".

El rodaje comenzó el 13 de mayo en Atlanta, Georgia, y la película busca profundizar tanto en la carrera deportiva de Madden como en su impacto cultural, especialmente vinculado al icónico videojuego Madden NFL.

Ambientada principalmente en la década de 1970, la historia retrata el período en el que Madden alcanzó el punto más alto de su trayectoria como entrenador de los Oakland Raiders. Bajo su liderazgo, el equipo no solo obtuvo récords históricos, sino que también desarrolló estrategias innovadoras que siguen siendo referentes en la NFL actual.

El elenco de "Madden" reúne a figuras de primer nivel junto a Cage, como Christian Bale, quien interpreta a Al Davis, el poderoso y polémico propietario de los Raiders. La relación entre Madden y Davis será uno de los ejes centrales de la película, mostrando las tensiones y alianzas que marcaron el rumbo del equipo.

También participa John Mulaney, en el papel del fundador de Electronic Arts, la empresa responsable de crear el célebre videojuego Madden NFL, pieza clave para mantener vivo el nombre del entrenador en la cultura popular.

Con la dirección de David O. Russell y una actuación transformadora de Nicolas Cage, "Madden" promete ofrecer una mirada profunda a las múltiples facetas de una leyenda del deporte, explorando tanto su genio estratégico como su influencia cultural duradera.