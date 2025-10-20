Nuevo físico: así fue la impactante transformación del actor Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen, de 54 años, dejó atrás su famoso mankini de Borat para enfocarse en una vida más saludable, entre batidos proteicos y rutinas de gimnasio, luego de que se difundieran imágenes recientes que muestran su notable cambio físico.

En su cuenta de Instagram, el actor compartió una fotografía luciendo una remera blanca y posando mientras muestra sus músculos, acompañada de una frase con humor: "Superar la crisis de la mediana edad me ha llevado bastante trabajo".

Cómo fue la impresionante transformación de Sacha Baron Cohen

Sacha Baron Cohen mostró su renovada figura en la portada de Men's Fitness UK, tras intensificar su preparación física para interpretar a Mefisto en Ironheart de Marvel. Bajo la supervisión de su entrenador personal Alfonso Moretti, Cohen realizaba entrenamientos de apenas 25 minutos diarios. Según Moretti, antes de comenzar, su físico era "como una regla": simétrico y definido, pero necesitaba adaptarse a los requerimientos del papel.

Para Cohen fue una sorpresa descubrir que no requeriría largas horas en el gimnasio. "Pensaba que necesitaba sesiones de una hora", explicó, "pero los entrenamientos breves hicieron que mantener la constancia fuera mucho más sencillo, incluso con la presión del rodaje".

El entrenador detalló que, aunque el tiempo era limitado, Cohen ya contaba con una base sólida: "Su musculatura estaba bien formada: la estructura de los músculos, las inserciones de las fibras a los huesos, la longitud de las inserciones… era como un atleta oculto. Solo teníamos poco tiempo para lograr el aspecto que buscaba el estudio".

Los resultados dejaron asombrados tanto a fans como a celebridades. Uno comentó con humor: "Lo siento, pero Borat musculoso no estaba en mi bingo de 2025", mientras otro preguntó: "¿Esto es IA?".

Cohen respondió en Instagram con humor: "Esto no es IA. Soy lo suficientemente egocéntrico como para lograrlo. Algunos famosos usan Ozempic, otros chefs privados o entrenadores personales. Yo hice las tres cosas".

Reflexionando sobre su evolución, Cohen dijo: "Mi mentalidad sobre el fitness ha cambiado mucho. Ahora mi ejercicio favorito son los X-ups. Siempre me costaron los ejercicios de torso porque tenía la fuerza central de una medusa artrítica, así que poder hacerlos ahora me recuerda lo lejos que he llegado".