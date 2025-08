Nueva rutina: esta es la impactante transformación de Luka Dončić en la NBA

Durante años, Luka Doncic representó la esencia del talento natural en el básquet: pases milimétricos, brazo privilegiado y una personalidad magnética que lo hacía destacar dentro y fuera del parquet. Sin embargo, en medio de tantas virtudes, siempre existió un punto de debate que ensombrecía su historia: las constantes dudas sobre su preparación física.

Las críticas no tardaban en aparecer desde todos los frentes: exjugadores, analistas deportivos y usuarios en redes sociales señalaban lo mismo. Frente a ese ruido mediático, el astro esloveno optó durante mucho tiempo por el silencio, dejando que su juego hablara por él.

Cómo fue la transformación de Luka Dončić desde que llegó a la NBA

A los 26 años, Luka Doncic decidió hacer un movimiento contundente, pero no con declaraciones rimbombantes, sino con una transformación física que sorprendió a todo el mundo del básquet. En la portada de Men’s Health, el esloveno luce más definido, ágil y con una energía renovada, reminiscente a sus primeros pasos en la NBA. Nada fue casualidad: fue una apuesta planificada, un mensaje directo al mundo del deporte: “Todavía puedo dar más”.

El clic llegó tras la eliminación de los Lakers ante los Timberwolves. Doncic volvió a su país natal, se aisló con su equipo más cercano y comenzó un proceso silencioso pero intenso. En Croacia, entre entrenamientos agotadores y dietas medidas al gramo, nació la nueva versión del esloveno que promete cambiar su carrera. “Este año dimos un gran paso, pero es solo el comienzo”, aseguró en la entrevista, y no sonó a frase de compromiso, sino a promesa real.

Detrás de este cambio hay mucho más que fuerza de voluntad. Existe un entramado profesional conocido como Team Luka, integrado por su entrenador Ane Maek, el fisioterapeuta Javier Barrio y la nutricionista Lucia Almendros. Todos trabajan bajo un mismo concepto: cuidar el cuerpo de Doncic como si fuera oro puro.

Los días empiezan temprano, con rutinas en ayunas de más de 90 minutos, combinando fuerza, velocidad y técnica. Todo ocurre en un gimnasio privado de alto rendimiento, equipado con pesas calibradas, sensores de explosividad y pistas al aire libre, sin dejar un solo detalle librado al azar.

La alimentación también dio un giro radical. Adiós al gluten y al exceso de azúcar, y bienvenido el ayuno intermitente. Almuerzos con proteínas magras, batidos con leche de almendras, cenas ligeras y al menos 250 gramos de proteína por día. No se trata solo de “verse bien”, sino de sentirse ágil, liviano y mentalmente claro. “Mi cuerpo se ve mejor, pero lo más importante es cómo me siento”, remarcó Luka. Incluso incorporó pickleball y pádel para diversificar su preparación y trabajar músculos que el básquet no activa de la misma manera.

Durante años, las críticas sobre su físico fueron constantes. Desde su llegada a la NBA, Doncic acumuló memes, comentarios y especulaciones sobre su peso, pese a números que lo colocan en la élite absoluta: cinco apariciones en el Primer Equipo All-NBA, 82 triples-dobles y estadísticas de superestrella. Pero tras la última temporada, el esloveno no dudó: activó el plan integral, que incluyó viajes a Madrid para estudios médicos y físicos completos, desde resonancias hasta evaluaciones musculares.

El componente emocional también es clave. “En la NBA casi nunca estás en casa”, confesó. Volver a Eslovenia, entrenar sin la presión diaria y rodearse de su gente fue tan importante como el gimnasio o la dieta. La presión estética en el deporte profesional siempre estuvo, y Luka lo sabe: Nikola Jokic, Patrick Mahomes y hasta Shaquille O’Neal pasaron por lo mismo. La diferencia es que él eligió enfrentarlo con disciplina, estrategia y paciencia.

El próximo capítulo ya está en marcha. Doncic sumará un masajista personal y un entrenador de tiro para optimizar cada detalle. Su meta es clara: seguir dominando la NBA por al menos una década más. Para quienes lo subestimaron por su físico, el mensaje es simple: miren otra vez, porque este Luka va en serio.