Nueva apariencia: así fue la impactante transformación de la cantante Lizzo

Durante años, la artista norteamericana Lizzo se consolidó como una referente de la autoaceptación corporal, transmitiendo a través de su música mensajes que celebran y defienden la diversidad de cuerpos, sin importar su forma o tamaño.

No obstante, su presencia reciente en la alfombra roja de la fiesta posterior a los Premios Oscar de Vanity Fair 2025, acompañada por su prometido Myke Wright, generó asombro. Fue la primera vez que asistió a un evento público tras atravesar una notable y sorprendente transformación.

Cómo fue la impresionante transformación de Lizzo

Lizzo llegó al evento transmitiendo seguridad con su renovada figura, recorriendo la alfombra roja con una amplia sonrisa y deteniéndose apenas unos instantes para las fotos. En esa noche especial, eligió un elegante vestido negro de encaje que dejaba ver sus piernas, acompañado de un corset que resaltaba su silueta y evidenciaba el trabajo detrás de una notoria reducción de peso.

Sin embargo, esta transformación va mucho más allá de lo estético: responde a una elección consciente y a un proceso cuidado que la propia cantante compartió de manera abierta con sus seguidores en plataformas como TikTok e Instagram. A comienzos de 2025, reveló haber alcanzado lo que ella denomina su "meta de liberación de peso", un concepto personal con el que define su mirada integral sobre la salud.

En una publicación cargada de emoción en Instagram, expresó: "Lo logré. Hoy, al pesarme, llegué a mi meta de liberación de peso. ¡No veía esta cifra desde 2014! Que esto sirva de recordatorio: todo es posible si lo deseas de verdad. ¡Es momento de fijar nuevas metas!"

La artista siempre fue clara en cuanto al modo en que encaró este cambio. En diálogo con The New York Times, detalló que eligió un método pausado y calculado: "He sido muy cuidadosa, bajando de peso de manera muy lenta". Para ella, la clave fue entender que un descenso saludable requiere tiempo y paciencia, y no puede reducirse a lo superficial.

En este trayecto, también remarcó la relevancia del bienestar emocional y de la compleja relación que muchas personas atraviesan con su propio cuerpo, un sentimiento con el que buena parte de su audiencia se identifica. Asimismo, desmintió haber utilizado fármacos como Ozempic para perder peso, dejando claro que sus resultados derivan de la combinación entre entrenamiento de fuerza y un plan alimenticio con déficit calórico.

Aun con estos avances, Lizzo subrayó que no busca ajustarse a un canon de belleza que asocia delgadez con atractivo, sino acercarse a la versión de sí misma que la hace sentir mejor. "No intento ser delgada, jamás quise serlo. Mi cuerpo cambiará con mis elecciones, y estoy acostumbrada a esas fluctuaciones", explicó en varias entrevistas.

Si gana peso no lo vive con angustia, y si baja tampoco lo convierte en su obsesión. Su recorrido es hoy un ejemplo inspirador de que el bienestar es un camino personal, distinto para cada uno, y que lo esencial está en mantener la paz interior más allá de los ritmos o las dificultades que se presenten.