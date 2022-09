No se sabe exactamente que fue lo que inició la mala relación entre los conductores del canal de Macri pero Novaresio dejó en claro que ya no hará el pase con su compañera de canal porque no sirve para lo que él cree que sirve. Y se ve que desde la dirección de la señal le respetan su decisión.

Aunque claramente hay algo más entre ellos la explicación que salió al aire fue este cruce en el que Santillán no dejó que Novaresio salude a una invitada de su programa y le reriminó que no se hiciera cargo de un tema como los incendios en los alrededores de Rosario que es “su ciudad”. Y se pudrió todo.