Nicolás Occhiato contó una faceta desconocida. ¿Qué hizo antes de estar en la tele? El fútbol, levantarse a las 3 de la mañana, el flete y el ser famoso, al fin. El conductor sorprendió a todos en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand.

"Soy un futbolista frustrado en realidad. HIce las inferiores en Racing hasta los 16. Después en el colegio no me iba muy bien, así que me hicieron elegir por el colegio. Soy de Villa Luzuriaga, en el oeste. Voy los domingos y todos los fines de semana. Mis amigos y mi familia son de allá. Mi abuela prepara de todo y le tenés que dejar el plato vacío. Yo siempre era el más chico y me encantaba quedarme en la casa de ella", contó sobre su adolescencia y juventud.

"Todas esas cosas te forman como persona. Fui fletero, entre otras cosas. Me pasó que cuando terminé el colegio no quería estudiar en la universidad. Los encaré a mis viejos y les dije que iban a tirar la plata. Me iban a pagar una universidad para que yo vaya a joder. Entonces me mandaron a trabajar. Pero no con mi papá, que es dueño de un corralón, me mandaron con mi tío, que tiene reparto de pan. Así que me tenía que levantar a las 3 de la mañana. Un año hice eso. Ahí mi viejo aprovechó que hacía un año que manejaba camiones, así que me compró uno y me puso de fletero. Así que me puse a estudiar derecho, me faltan dos años porque me puse a trabajar en la tele", rememoró.

"Me postulé para un casting en Combate, porque quería entrenar con Tito Speranza. Y quedé preseleccionado. Me empecé a hacer los estudios, y ahí me di cuenta que era muy malo. Porque me daba vértigo la altura. Pero me gustaba muhco el detrás de escena, la producción y la conducción. La cultura del trabajo que me puso mi papá me ayudó. La gente me reconoce en la calle, pero yo soy muy vergonzoso", cerró el participante del Bailando.