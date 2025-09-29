El hombre es claramente talentoso para muchas cosas y le dedica mucho estudio a otras, tal como contó hace unos días en el programa de Pergolini.

Esta vez Nelson Castro sorprendió a propios y extraños al debutar como director de orquesta. Este fin de semana, en el marco de los festejos por el aniversario de los 300 años de la ciudad de Rosario, debutó como invitado al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez.

En el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, el periodista sorprendió al público y se subió a la tarima para interpretar la tradicional Marcha de San Lorenzo, un símbolo histórico de la región.