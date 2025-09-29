Multifacético
Nelson Castro debutó como director de orquesta y sorprendió hasta a sus compañeros del canal
El periodista, corresponsal de guerra, doctor, músico, cocinero y tantas otras más volvió a dar la nota, esta vez dirigiendo una orquesta en el marco del Festival de Bandas, Encuentro Regional 2025 en el aniversario por los 300 años de la ciudad de Rosario.
El hombre es claramente talentoso para muchas cosas y le dedica mucho estudio a otras, tal como contó hace unos días en el programa de Pergolini.
Esta vez Nelson Castro sorprendió a propios y extraños al debutar como director de orquesta. Este fin de semana, en el marco de los festejos por el aniversario de los 300 años de la ciudad de Rosario, debutó como invitado al frente de la Banda Sinfónica de la Policía de Rosario y de la Banda Sinfónica de la Ciudad de Pérez.
En el Festival de Bandas Encuentro Regional 2025, el periodista sorprendió al público y se subió a la tarima para interpretar la tradicional Marcha de San Lorenzo, un símbolo histórico de la región.