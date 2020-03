A post shared by Nazarena Velez (@nazarenavelez) on Mar 10, 2020 at 3:38pm PDT

Nazarena Vélez le dio like a un tuit que hablaba del karma según ella sin saber aún sobre el estado de salud de Fede Bal y cuando se enteró lo borró pero ya era tarde y las redes comenzaron a pegarle fuerte.

“Te lo explico No sabía absolutamente NADA de lo que estaba pasando y como SIEMPRE cuando algo me gusta o le doy RT o un MG al enterarme lo de Federico lo borre xq sabia que esto podía prestarse para malos entendidos en mentes oscuras. https://t.co/6N0I3zK5Jm”— Nazarena Vélez on Twitter Link Nazarena Vélez on Twitter

Después, la actriz y productora posteó en Instagram una imagen con su hijo menor y sus seguidores la asociaron como otra burla para Bal, lo que despertó un tenso ida y vuelta entre ella y los usuarios en la red.

Pero ante la críticas Nazarena publicó un sentido video y explicó:

"No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida y asombrada. Al recomendar el centro de incontinencia urinaria, muchos me dijeron que no me podía burlar de la enfermedad de Fede Bal. No sé si son hijos de puta enfermos o estamos todos muy locos. Porque los que ven una foto mía con mi hijo y piensa que me burlo de un cáncer es de no creer", lanzó entrada en cólera.

"Este video es una poronga pero necesito hacerlo. Estaba como un león enjaulado acá en mi casa y no quiero ni prender la tele ni mirar las redes sociales. Estoy todo el tiempo pensando en eso", arrancó diciendo Nazarena Vélez.

Y siguió: "Para el que no lo sabe, ayer Federico Bal contó que tiene cáncer. Una mierda la verdad. Un pendejo de 30 años. Sinceramente es una mierda. Es de público conocimiento que yo no me llevo bien con él, que no está dentro de mis afectos, sinceramente no lo quiero y creo que todo el mundo sabe por qué pero no le deseo el mal. Que un pibe de 30 años tenga cáncer es una mierda. En lo único que puedo pensar en es en la madre, no en Carmen Barbieri, en ella como mamá, que aparte sé que es muy buena mamá".

"Yo me puse a pensar como mamá cómo estaría yo en este momento si uno de mis tres hijos tiene cáncer, la concha de mi hermana. No puedo no ponerme en ese lugar. Entonces cuando veo que me ponen cosas cuando pongo una foto con Titi digo ya no son haters, son hijos de puta. O que le puse me gusta a un logo de karma. Yo siempre le pongo me gusta todo, en ese momento no sabía nada! Sino ni siquiera hubiese publicado lo del centro urinario porque sé cómo es este miedo de mierda y las redes sociales de mierda", sumó de manera tajante.

"¿Cómo me voy a burlar que el pibe tiene cáncer en los intestinos y tiene que hacer quimioterapia? Con la salud no se jode. Mi vieja tiene cáncer. ¿Estamos todos locos? ¡Yo soy madre de tres hijos! No se puede joder con eso. ¿A quién se le puede ocurrir que alguien pueda joder con eso? Todos tenemos un familiar con cáncer. A todos se nos murió un familiar con cáncer. Es hasta acá. Todo tiene un límite. Suspendí 300 programas de televisión cuidando el momento, el lugar, cuando me enteré lo de Federico. Suspendí mi participación en Hay que ver y en Confrontados, me llamaron de LAM... soy súper respetuosa en un montón de cosas", explicó.

"Sólo quien conoce el dolor, sólo quien realmente sufrió sabe que jamás se puede divertir con el dolor del otro. No. Cuando vos sufriste de verdad, nunca podés disfrutar el dolor de otro, nunca. Asi que no se equivoquen y no me rompan las pelotas".