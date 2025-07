Nazarena Vélez explotó contra Evelyn Von Brocke durante un cruce entre ambas al aire en el programa de Ángel De Brito, a través de una conversación telefónica.

Allí la periodista reclamaba una deuda que data de 2013 sobre el ciclo conducido en aquel entonces por Vélez, y le pidió “empatía” con su situación, por lo que la actriz explotó.

“Si vas a ser concejal, tené un poquito más de empatía por la gente. Fuiste muy mala mina, te comportaste muy mal conmigo. Yo no me merecía que me hayas hecho el escrache que me hiciste", aseguró Nazarena.

Pero, luego, todo se fue de las manos. cuando Brocke habló de “empatía”, ahí Nazarena Vélez explotó por completo: “Chupame las tetas, pelotuda…¿No te das cuenta de que mi marido se había suicidado y yo estaba rota? ¿Vos querés que yo vuelva a pagar algo que ya pagué? ¿Que yo tenga empatía con vos? ¿Por dos bolos de mierda?”.

La conversación tomó un tono demasiado subido de todo por lo que el conductor de LAM tuvo que dar de baja la entrevista y dejarlo para otro momento, ya que los ánimos estaban demasiado caldeados.