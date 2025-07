Un fuerte momento se vivió en la puerta de C5N cuando Nancy Pazos fue abordada por el notero Santiago Riva Roy, cronista de LAM (América TV).

La periodista, visiblemente moleta por la inesperada situación, mantuvo un tenso iintercambio con el notero que rápidamente se volvió viral.

"Si querés una nota conmigo, me llamas por teléfono. La cámara abierta es para corruptos y a mi no me paga el sueldo el Estado. Aprendé a ser periodista", lanzó Pazos.