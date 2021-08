Nai Awada había sido invitada al programa "A la tarde" pero obviamente la noticia de que Messi no seguiría en el Barcelona se llevó buena parte del programa y su entrevista se retrasó.

Lejos de estar agradecida por poder ir a promocionar su trabajo Nai se fue del estudio de una manera escandalosa y sus palabras pudieron escucharse al aire: "Todo bien, pero me voy. No, no, no. Me voy. No puedo esperar".

Y para que no quedaran dudas dio su versión de los hechos a través de su cuenta de Twitter.

Lo más cómico del caso es que ella debe seguir pensando que su entrevista pudo haber sido mucho más entretenida y tener más rating que un periodista desde Barcelona explicando cómo podría variar la vida diaria de ese lugar sin la figura de Lionel Messi.