Nacha Guevara hizo un comentario sobre los novios de Laurita Fernández y ella no se lo dejo pasar

Cuando a Nacha se le ocurrió hablar de la "larga lista" de novios de Laurita a la conductora se le transformó el rostro. Se plantó y la cuestionó por sus dichos, le dijo que le había parecido despectivo su comentario y parecía que la iba a invitar a pelear.

Para zafar Nacha le preguntó por qué se ofendía y terminó tratando de minimizar la situación pidiéndole perdón, pero no por lo que la había ofendido sino por no haberse dado cuenta de que no tenía sentido del humor.