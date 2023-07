Moria vs Latorre, Latorre vs Moría. Una nueva guerra mediática se viene generando entre la panelista de LAM y la histórica vedette argentina. Parece que la cosa va para largo.

Todo empezó cuando a Moria le preguntaron por la nominación de Yanina Latorre a mejor panelista de la televisión, y expresó: "No me llevo porque no la veo. Me molesta un poco su voz cuando grita y me parece que se cree un poco demasiado su personaje. Una mina muy golpeada".

Latorre, cómo es costumbre, no se quedó callada y le respondió que ya estaba muy grande y que “podría ser su mamá”. Por eso los periodistas fueron incisivos con la diva y le dieron lugar a réplica. Y Moria contestó.

Fue durante la presentación de una obra, qué liquidó a Yanina Latorre y la tildó de “histérica y grosera”, y sentenció: “No tiene apellido propio”.