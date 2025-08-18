Una gran polémica se generó tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales por la nueva película de Guillermo Francella, y Moria Casán. sumó su mirada sobre el tema.

La actriz aseguró que tiene pocas referencias del actor, al asegurar que la única vez que compartió con Francella, fue durante su noviazgo con Carmen Barbieri. “No consumo a Francella. Tengo la mejor porque viajamos juntos con él y Carmen. Cuando él era su novio, y lo recuerdo como un vendedor de departamentos, divino”, indicó.

Además, manifestó: “Cuando se la pasaba en mi camarín me decía: “No puedo creer cómo ustedes trabajan tanto”. No sé nada de él, solamente ese recuerdo”.