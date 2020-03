Susana Giménez se encuentra haciendo la cuarentena obligatoria desde su mansión en Barrio Parque, donde se vio obligada a tener que cocinar por primera vez.

Su hija, Mecha Seabayrouse, al ver semejante acontecimiento, mostró orgullosa la obra de su madre: "El primer Pollo que hizo mamá ! Lástima que no lo puedo probar, guárdame un poco please", escribió en el pie de la imagen que compartió en su cuenta de Instagram.

A pesar de parezca una tarea simple, para la diva no fue nada fácil porque nunca supo como prender un horno. Afortunadamente, su empleada lo hizo por ella. "Está en el horno, me dijeron una hora y 45 minutos. Yo no sabía prender el horno. Teolinda, que trabaja conmigo y vive acá, no se puede ir a su casa, me prendió el horno. A mí me daba miedo el horno", explicó Susana en diálogo con el programa "Nosotros a la mañana".

La diva se vio envalentonada por su nuevo logro y decidió ir un poco más allá. "Me hice un café, no me salía, me gasté toda la caja, pero al final me salió", dijo entre risas.

En cuanto a la delicada situación en la que se encuentra el mundo por el brote de coronavirus, Susana dijo: "Tengo una leve esperanza de que esto va a ir apagándose, bajando el número de afectados"