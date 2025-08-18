Homo Argentum no es una película que hable de la identidad argentina sino en lo chantas que son algunos porteños. La película no muestra ningún otro lugar del país y ninguno de los 16 personajes que interpreta Francella tienen siquiera un todo de voz del interior.

Para la dirigente nacionalista la película es claramente un ataque directo contra la identidad nacional y aseguró que no le sorprende que este tipo de películas se presenten durante el gobierno de Javier Milei y que sea el mismo presidente el que la difunde.

Antonio Aracre quiso dejar en claro que la película no había sido financiada por el INCAA y la respuesta lo descolocó ya que Mila aseguró que le parece que está financiada por otros intereses con el objetivo de llevarle un mensaje a la sociedad.