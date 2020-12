Según Ninci todo se debió a una nota que hizo en el año 2018 para Radio Mitre sobre una investigación que hacía el fiscal Carlos Rívolo sobre una supuesta cuenta que tendría la familia de Víctor Santa María no declarada en Suiza por cuatro millones de dólares, denuncia que había sido realizada por la UIF y por Graciela Ocaña.

La periodista aclaró que nada tiene que ver el Gobierno de Alberto Fernández con su salida de Canal 9: "No creo que esto haya sido una orden del gobierno nacional porque con todos los quilombos que hay no creo que Alberto o Cristina se estén ocupando de mí, no deben estar ni enterados".

Además pidió a sus colegas que no la llamen ya que se está yendo a Córdoba a ver a su padre que está delicado de salud.