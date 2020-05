La salida de Marcela Tauro de "Intrusos" luego de la fuerte discusión que mantuvo con el conductor del ciclo, Jorge Rial, parecería se un hecho. Después del escándalo que se armó en base a la pelea en vivo, la panelista no volvió a ocupar su lugar.

Si bien en un principio se habló de un posible pase a "Los Ángeles de la Mañana", su conductor Ángel de Brito lo descartó, al menos por este año. De todas maneras, quien se mostró interesado fue José María Listorti para que la periodista forme parte de "Hay que ver". "Acá la esperamos", dijo el ex Videomatch.

Por su parte, Analía Franchín dio su opinión con respecto a la pelea y le recomendó a Tauro que no vuelva al programa. "Se vienen aguantando hace muchos años y se nota que ya no se soportan. La reacción de él fue un poco exagerada" dijo la periodista en una charla con el programa radial "Por si las moscas", y agregó: "Tiene que hacer valer su voz. Si siente que no tiene espacio se tiene que ir".

Con respecto al posible pase de Marcela a "LAM", dijo: "Ella tiene años en el medio, tiene años de oficio y no creo que se banque que la ninguneen".

El cruce entre Jorge Rial y Marcela Tauro