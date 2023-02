Conocido por su historia de galán, y por haber mantenido diferentes vínculos y parejas, y en medio de la polémica por las infidelidades de Fede Bal a su ahora ex Sofía Aldrey, Matías Alé apareció para dar su opinión sobre el tema.

Al ser consultado por la situación del hijo de Carmen Barbieri, y las distintas versiones sobre sus infidelidades, Alé ofreció una reflexión: “Hoy si tuviera la posibilidad de no a Fede, de hablarle al Matías de la edad de Fede, le diría un montón de cosas”.

Y amplió, a modo de consejo: "Para enseñarle a no lastimar, a hacer las cosas de la mejor manera posible y entender que todo vuelve, y a mí me pasó, me volvió".