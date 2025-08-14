Aunque parezca increíble en un canal de televisión argentino, hecho por y para argentinos empezaron a llamar “breaking news" a las noticias de último momento o urgentes.

La decisión no se entiende, como no se entiende a quien le hablan o si consideran que esta pavada puede llegar a darle algún tipo de prestigio.

Además, tal como destacan desde la cuenta @TeleBizarra, la barrida está mal hecha, como con desgano, mezclando la que ya tenían con esta “brillante idea” y ni siquiera utilizaron la misma tipografía.

Obviamente las redes reaccionaron