Acostumbrada a los escándalos y las peleas mediáticas, Yanina Latorre ahora mantiene un fuerte enfrentamiento contra Maru Botana.

Sin embargo, la conocida cocinera decidió hablar y lanzó una dura acusación contra Yanina Latorre en una entrevista para Infobae.

“Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa por esa parte. Nuestra relación era perfecta”, reconoció Botana.

“Nunca tuve problemas con Yanina. Todo lo que dijo es invento, eso de que no coma, de la anorexia, no lo pudo creer, me hace mal escucharlo. Ella venía a estudiar a mi casa, jamás en la vida me ponía a ver si comía o no, siempre tuve la mejor onda”, amplió.