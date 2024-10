Esta vez a la chimentera no le va a salir gratis andar diciendo cualquier cosa sin el debido chequeo.

Yanina Latorre no sólo había asegurado que Martín Demichelis y Evangelina Anderson estaban separados sino que dijo que se debió a una infidelidad del extécnico de River.

La pareja que ahora vive en México se vio afectada por el rumor vertido por la panelista de LAM y ahora planean hacerle un juicio millonario.

El periodista Juan Etchegoyen contó que “ellos sienten que Yanina tiene algo personal" y es "una operación de alguien" y agregó que: "Evangelina es la más afectada con todo esto porque quedó como una cornuda para todo el mundo”. En su momento, la famosa salió a desmentir la ruptura.

“Si bien no me han enviado cifras hasta el momento me dijeron que evalúan una demanda millonaria contra Yanina que imagino defenderá el derecho a la información, esa es su carta pero acá la noticia es que Evangelina y Demichelis están sacados con todo lo que se vino hablando”.

Y afirmó: “Y además con el dato de que tienen en el país a uno de sus hijos que le llega absolutamente todo porque ya es grande y ve reflejados a sus padres en todos lados”.