Mariana Brey empezó argumentando mal al considerar que el ataque del Presidente de la Nación a una artista porque se expresó en contra de sus políticas es lo mismo que la reacción ante la opinión de Francella sobre el cine popular y el de autor.

Pablo Duggan le explicó que el otro debate es sobre la calidad de la película Homo Argentum que habla de los valores que defiende este gobierno.

Lo cierto es que si bien la película no fue financiada por el INCAA, está siendo de algun modo utilizada como campaña ya que el mismo Presidente hizo una crítica en las redes sociales y hasta obligó a legisladores y ministros a verla, hecho que además se encargó de que fuera público.

El supuesto “ataque” no es contra Francella sino en defensa del cine de autor.