“Ojo, Rocío, que nosotras ya tenemos antecedentes. ¿Vos no estuviste con un ex mío?”, comenzó. “¿Vos no estuviste con Ale hace mucho, antes de conocerme?”, siguió. “Yo pensé que habían estado. ¿Segura? ¿Una vez que festejaron algo en Mar de fondo , no?“, le dijo ante las negativas de la estrella de la televisión de Chile.

A pesar de todos los “no” de Rocío, el chimento creció y en el programa Hay que ver, en la pantalla de Elnueve, ella tuvo que dar la cara y aclarar sy romance con Alejandro Fantino, el galán en cuestión, hoy de novio con una hermosa modelo: “No paso nada”, dijo a modo de título.