En Duro se pusieron a analizar la nueva pelea mediática entre Yanina Latorre y Fernanda Iglesias a raíz de una supuesta nueva infidelidad de Diego Latorre.

Pero más allá de si existió o no tal infidelidad, la conclusión del panel fue que se estaba utilizando el periodismo para concretar venganzas personales y concluyeron no sólo que no había una noticia sino que todo era “una pelotudez”.