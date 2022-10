Lali Espósito es una estrella pop y casi todo lo que dice y hace tiene repercusión en los medios y al parecer esto le molestó a Malena Pichot que salió a atacarla sin sentido alguno.

Durante una emisión de Furia Bebe (Futurock) Malena Pichot aseguró: "Dice lo que tiene que decir... 'vos sos un acosador, qué terrible'".

La comediante sostuvo que para ella no era real el mensaje que el hombre envió a El Hormiguero y analizó filosa: "Parece que estaba todo el mundo emocionado con esto... Yo no entiendo, nosotros estamos diciendo esto hace 20 años y nadie nos festeja nada, nunca jamás en la vida. Lo que pasa es que nosotras no lo decimos muy amablemente". Sin tener en cuenta que lo que diga Lali si tiene repercusión internacional porque ella si es una persona muy conocida.

Al escuchar este recorte que se viralizó en las redes sociales, cientos de usuarios destrozaron a Malena Pichot: "Qué tipa horrible Malena Pichot, no hay un día que no sea noticia por bardear a una mujer, feminista de cartón", "Qué persona horrible Malena Pichot, por eso nunca va a ser relevante, porque es una envidiosa y en vez de apoyar a una compañera la toma como competencia", "Malena Pichot siempre fue una vergüenza para el feminismo y no se cansa de serlo", “Me llama la atención como algunas feministas siempre les importa que las reconozcan a ellas más que el mismo feminismo y el mensaje, porque Malena Pichot ataca a Lali solo porque con lo que dijo fue más reconocida que ella, básicamente le tiene envidia y le importa poco el mensaje”.