"Gente quiero contarles que acabo de bajarme del mejor showde mi vida. Neuquén les agradezco a todos por el amor, la Fiesta de la Confluencia increíble, llena de gente, lo disfruté muchísimo. Pero lamentablemente llegando al final del show un pelotudo decidió tirarme un cascote", contó Duki a sus fans a través de sus redes sociales.

LE TIRAN PIEDRA A DUKI EN UN CONCIERTO EN NEUQUÉN

Duki promediaba su show en el cierre de la primera noche de la octava edición de la Fiesta de la Confluencia cuando desde el público voló una piedra al escenario, donde además del trapero se encontraba un nene interpretando una de las canciones.

El artista cortó la presentación y dijo que se retiraba. "Me voy a bajar, mirá el tamaño del cascote que me tiraron", dijo y mostró la piedra que tenía en su mano. "Yo no voy a apoyar esto, se están matando entre ustedes, nos estamos matando entre nosotros", agregó.