“Se está comparando con una mala praxis", arrancó Rodrigo. "Un tipo que tenía todo vencido, elementos y residuos patológicos, agujas y cantidad de cosas, tenía protección, gozaba de una impunidad que le permitía tener todo como el cu... y atender como quería", comentó Lussich. Rápidamente Chiche lo cruzó: "¡Eso vos no lo sabés! ¡Que eso lo diga la Justicia, no vos! ¿O vos sabés de eso? Yo lo único que digo es que hasta que la Justicia no lo pruebe...a mi me aplicó agujas y yo no me morí".

Cuando Lussich se refirió a la situación procesal del doctor, Chiche le dijo irónico: "No sabía que eras abogado ahora, dejate de hinchar las pelotas. Lo que está en juicio es el tema de abandono de persona, que es ridículo. Rodrigo no habla, por ejemplo de los médicos que atendieron a Pérez Volpin, habla de Mühlberger".

La tensión escaló a tal punto que Rodrigo le tiró: "¿Que me venís a correr Chiche? Hablé del caso Pérez Volpin cuando tuve que hablar, ahora Mühlberger es el caso del momento, por eso hablo". "Hablás porque es más divertido, más mediático", respondió Chiche y Lussich se levantó y se retiró del piso, ante el asombro de Gastón Recondo, Horacio Cabak y el propio Iudica.