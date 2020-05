Con el fin de promocionar su nueva película Luisana habló con Rial y contó todo lo que pasaron como familia en estos días en los que se puso en duda el trato de Michael Bublé hacia ella.

Pero no tuvo una de las mejores frases al asegurar que la gente decía que porque creía en Dios era tontita y aclaró: "No soy TONTITA, si pasara algo así no me callaría", lo que despertó las reacciones de algunos.

“Luisana Lopilato dijo "No soy TONTITA, si pasara algo así no me callaría."... Luisana, lamento romperte la ilusión pero, las mujeres que sufren violencia de género y no hablan no es porque sean tontitas, existe algo llamado MIEDO. No la cagues.”— Tatan2020 on Twitter Link Tatan2020 on Twitter