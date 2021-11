Luisana Lopilato publicó un video en Tik Tok en el que se le ve tomando sol, simulando la voz de la inefable conductora el día que tomó dióxido de cloro. "Qué les pasa conmigo chicos, qué les pasa conmigo".

La escena ocurrió el 4 de agosto, en el final del programa “Nada Personal”, que se emite por Canal 9. Canosa puso al aire una frase que reza: “Dejen de prohibir tanto, porque ya no alcanzo a desobedecer todo”, y anunció: “Voy a tomar un poquito de mi CDS”. Acto seguido, tomó líquido de una botella de plástico y sostuvo: “Oxigena la sangre, me viene divino. Yo no recomiendo. Yo les muestro lo que hago".

Después de esto un chico murió por consumir dióxido de cloro y ella fue imputada por la justicia pero el repudio generalizado que recibió la conductora hizo que el otro día ella se pusiera nuevamente en el centro de la escena y creyera que el tema era algo personal contra ella y no contra su condenable actitud.