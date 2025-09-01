Lucy en el cielo: la obra de teatro para fanáticos de The Beatles
¿Y si John Lennon dejó un código oculto en una canción? Es la premisa enigmática que dispara Lucy en el cielo, comedia dramática para fanáticos del mundo beatle.
¿Y si John Lennon dejó un código oculto en una canción? Es la premisa enigmática que dispara Lucy en el cielo, comedia dramática para fanáticos del mundo beatle.
Escrita y dirigida por Gustavo Andrés Rocco, que definió a su obra como un "thriller psicológico", es un viaje al mundo de la música, las letras, revolución y legado de la banda de Liverpool.
¿Las siglas de Lucy in the Sky with Diamonds se referían al LSD o hay algo más? Un disco de vinilo, cuatro códigos, y la obsesión del protagonista por descifrar el mensaje oculto que dejó John Lennon en esa canción.
Cuatro actos, entre actuaciones histriónicas y perturbodoras, conllevan un relato enrevesado que se descifra sobre el final de la obra.
FICHA TÉCNICA
Lucy en el cielo: comedia dramática
Texto y dirección: Gustavo Andrés Rocco
Actores: Lucas Foresi, Sergio Ríos, Merari Flores, Cristian Andreo y Rodrigo Carbone
Teatro Border: Godoy Cruz 1838, CABA
Martes: 20 hs