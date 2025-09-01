¿Y si John Lennon dejó un código oculto en una canción? Es la premisa enigmática que dispara Lucy en el cielo, comedia dramática para fanáticos del mundo beatle.

Escrita y dirigida por Gustavo Andrés Rocco, que definió a su obra como un "thriller psicológico", es un viaje al mundo de la música, las letras, revolución y legado de la banda de Liverpool.

¿Las siglas de Lucy in the Sky with Diamonds se referían al LSD o hay algo más? Un disco de vinilo, cuatro códigos, y la obsesión del protagonista por descifrar el mensaje oculto que dejó John Lennon en esa canción.

Cuatro actos, entre actuaciones histriónicas y perturbodoras, conllevan un relato enrevesado que se descifra sobre el final de la obra.

FICHA TÉCNICA

Lucy en el cielo: comedia dramática

Texto y dirección: Gustavo Andrés Rocco

Actores: Lucas Foresi, Sergio Ríos, Merari Flores, Cristian Andreo y Rodrigo Carbone

Teatro Border: Godoy Cruz 1838, CABA

Martes: 20 hs