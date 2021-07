Cuando Tinelli le empezó a preguntar ella no dudó en responder. Lejos de los opinadores que salen a diario por la televisión, la rubia quiso dejar en claro que el contexto de pandemia no es el mejor como para evaluar una gestión y aunque dijo no estar de acuerdo con algunas de las decisiones de Alberto lo elogió.

Pero el capítulo más interesante fue tal vez su opinión sobre Cristina a quien definió como un "monstruo político".

También dijo que le gustaba Larreta y de Macri dejó en claro que lo prefiere en un ámbito más futbolístico dejando en claro que su gestión le pareció un desastre.