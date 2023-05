“A Jey le preocupaba Lucas, porque no podía creer que Lucas, con quién se amaron mucho, le hiciera esto”, dijo Gabriel Schultz en la mesa de Polémica en el Bar, y que Lucas Benvenuto “tuvo una vida horrible y apareció una persona (Mammón) que le dio amor”.

El joven denunciante salió a contestar en sus redes sociales las afirmaciones de Schultz y varios de los panelistas del programas de América. “‘Olvidémonos de la edad’, ‘Hubo amor’, ‘Lo salvó', ‘Lo protegió'. Una vez más la Argentina haciendo historia. Normalicen el horror”, escribió Lucas.

Y contundente, agregó: “El amor no te corrompe. El amor no abusa. El amor no manipula. El amor no te aísla. El amor no lastima”.

“Ojalá nunca le pase a un hijo, sobrino, conocido tuyo y le digan: ‘Tranqui, no te corrompió. Te dio amor’”, sumó en otro posteo. Y concluyó: “Que esto que pasó en esa mesa de ‘profesionales’ encienda las alarmas en nuestro país. Esto no puede estar en la televisión”.