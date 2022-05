La Joaqui fue invitada este sábado a PH, Podemos Hablar y contó detalles de su debut actoral con una escena junto a Nicolás Furtado.

Sin haber tenido experiencias previas, la cantante le tocó ser parte de El Marginal y se refirió a cómo la trató el actor uruguayo."A él le hicieron ponerse una media", señaló en medio del relato.

"Encima este pibe actúa con chicas despampanantes, si me quedaba en ropa interior, había menos carne que en un huevo frito. Pero agarré coraje, yo en bombacha y él en bóxer. El director nos miró y nos dijo que nos saquemos la ropa interior", continuó.

"Ahí le dije a Nico que tenía miedo y que me daba vergüenza. Él me dijo que me anime para mostrar que era profesional. Después me dijo que 'ya había visto a muchas chicas sin remera', y más nerviosa me puse", recordó la actriz y cantante.