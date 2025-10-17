Estefi Berardi sorprendió recientemente con una transformación de look que llamó la atención de sus seguidores. El cambio va más allá de lo superficial: su nueva apariencia parece indicar una etapa estética diferente, con decisiones que resaltan su estilo personal y cómo se presenta al público.

Hasta ahora, los cambios pueden notarse en detalles como el corte de cabello, color y maquillaje: una renovación global que aporta frescura y coherencia con tendencias actuales, pero también con elementos que ya forman parte de su sello.

Cómo fue la impactante transformación de Estefi Berardi

Estefi Berardi atraviesa una etapa marcada por cambios y renovación. En los últimos días, la panelista sorprendió a sus seguidores con un nuevo look que no pasó desapercibido: adoptó tonos miel en su cabello y sumó un flequillo que resalta sus facciones y aporta luminosidad a su rostro.

El anuncio llegó a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video que rápidamente se llenó de comentarios y reacciones positivas. Fiel a su estilo alegre y espontáneo, Estefi se mostró sonriente y entusiasmada mientras escribía: "¡Cambio de look, lista para lo que venga!".

La publicación recibió una lluvia de elogios de parte de sus seguidores, quienes destacaron lo bien que le sienta esta transformación. Para muchos, su nuevo estilo transmite frescura, seguridad y actitud renovada, en sintonía con el momento personal que atraviesa.