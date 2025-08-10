Durante la presentación de la banda de cuarteto en Club Bomberos de San Francisco, David Ortiz saltó sobre una madera en mal estado y cayó al vacío.

El músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para que se le realicen controles.

El manager de la banda, Maxi Marinaro, dijo que fue "una desgracia con suerte", y contó que el artista debió recibir "varios puntos en la cabeza" y quedó en observación, aunque se encuentra bien de salud.

Otro video de la caída

Desde el público también hubo quienes grabaron el momento del accidente.