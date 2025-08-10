Durante la presentación de la banda de cuarteto en Club Bomberos de San Francisco, David Ortiz saltó sobre una madera en mal estado y cayó al vacío.

El músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para que se le realicen controles.

El manager de la banda, Maxi Marinaro, dijo que fue "una desgracia con suerte", y contó que el artista debió recibir "varios puntos en la cabeza" y quedó en observación, aunque se encuentra bien de salud.

Otro video de la caída

Desde el público también hubo quienes grabaron el momento del accidente.

La Popu on Instagram: "EL ACCIDENTE DE DAVID ORTIZ EN PLENO BAILE 🥲 El cantante de Dale Q’ Va, David Ortiz, se cayó en el escenario durante un show en Bomberos, San Francisco. Afortunadamente, resultó sólo un susto. En sus redes sociales David expresó que está mejor, aunque con mucho dolor, y agradeció los mensajes de apoyo. @pablodavidortiz_oficial pronta recuperación! 📻 La Popu ▶️ YouTube 📲 App oficial en iOS y Android 🔗 lapopu.com.ar"