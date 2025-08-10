En Córdoba
Las imágenes del terrible accidente que sufrió el cantante de Dale Q' Va al romperse el escenario
David Ortiz, de Dale Q’ Va, sufrió una tremenda caída en San Francisco cuando se cayó del escenario y se golpeó la cabeza.
Durante la presentación de la banda de cuarteto en Club Bomberos de San Francisco, David Ortiz saltó sobre una madera en mal estado y cayó al vacío.
El músico fue asistido por el equipo médico del evento y trasladado al hospital para que se le realicen controles.
El manager de la banda, Maxi Marinaro, dijo que fue "una desgracia con suerte", y contó que el artista debió recibir "varios puntos en la cabeza" y quedó en observación, aunque se encuentra bien de salud.
Otro video de la caída
Desde el público también hubo quienes grabaron el momento del accidente.